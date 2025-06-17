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UEFA’da Türk temsili güçlendi

Yeni dönem için tekrar seçilen Alexander Ceferin başkanlığındaki UEFA yönetimi 2025-2029 komite ve heyet üyelerini atadı. Yapılan atamalarla birlikte Türkiye, UEFA bünyesinde daha güçlü şekilde temsil edilecek.

Haber Merkezi
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UEFA’da Türk temsili güçlendi
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EKONOMİ

Uzun yıllar UEFA’da görev yapan Şenes Erzik ve Servet Yardımcı’yla başlayan Türk temsili, yeni dönemde farklı alanlarda görev üstlenen temsilcilerle devam ediyor. Eski TFF yöneticileri ve kulüp temsilcileri de çeşitli komitelerde yer aldı.

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, UEFA Futbol Komitesi’ne; TFF Başkan Vekili Prof. Dr. Neşe Kavak ise UEFA Sağlık Komitesi’ne atandı.

Galatasaray’da uzun dönem yöneticilik yapan TFF yöneticisi Ural Aküzüm, genç futbolcuların gelişim entegrasyonu ve futbol piramidindeki tüm unsurların desteklenmesini hedefleyen UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi’nde yer aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesinde, UEFA bir önceki dönem icra kurulu üyesi Servet Yardımcı ise Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı olarak atandı.

Profesyonel daimi kadroda 2 Türk var

UEFA profesyonel kadrosunda TFF eski Genel Sekreteri Kadir Kardaş halen stratejik operasyonlar alanında görevini sürdürüyor. TFF eski çalışanlarından İlker Uğur da UEFA’nın iletişim ekibinde görev alıyor.

UEFA’nın profesyonel kadrosunda Türkiye’den yalnızca 2 kişi daimi olarak çalışıyor. Buna karşılık Fransa’dan 25, İtalya’dan 22 profesyonel UEFA bünyesinde istihdam ediliyor. UEFA bünyesinde ekonomik ve operasyonel alandaki en büyük 7 futbol ülkesinden biri olarak kabul edilen Türkiye’den geçici görevlendirmeler yapılıyor. Yeni dönemde UEFA’nın norm kadrosunda daha çok Türk görevlinin yer alması bekleniyor.

Yeni dönemde UEFA komitelerinde Türkiye adına görev alan diğer isimler şöyle:

- Mustafa Temel Bozbağ, UEFA Millî Müsabakalar Komitesi

- Bilal Arslan, UEFA Futsal Komitesi

- Abdullah Ayaz, UEFA Pazarlama Danışma Komitesi

- Cengiz Gökay, UEFA Stadyum İnşaatı ve Yönetimi Heyeti

UEFA Komiteleri, Avrupa futbolunun politika, sağlık, altyapı, pazarlama ve organizasyon gibi birçok alanında karar alma süreçlerini yönlendiriyor.

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