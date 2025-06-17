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Mesut Özil'den, Leroy Sane açıklaması: 'Onu Galatasaray'a yönlendirmedim'

Eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile Türkiye'ye gelmeden önce bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek, "Ama yazıldığı gibi ben Galatasaray'a yönlendirmişim şeklinde değil. Daha çok Türkiye'yi ve İstanbul'daki hayatı sordu. Güvenli bir şehir olduğunu söyledim" dedi.

Haber Merkezi
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Mesut Özil'den, Leroy Sane açıklaması: 'Onu Galatasaray'a yönlendirmedim'
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Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir’de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özil, Alman futbolcu Leroy Sane'nin, Galatasaray'a transferini de değerlendirdi.

Sane'nin, Türkiye'ye gelmesi sebebiyle kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getiren eski yıldız futbolcu, "Transfer olmadan önce telefonda konuştuk. Ama yazıldığı gibi ben Galatasaray'a yönlendirmişim şeklinde değil. Daha çok Türkiye'yi ve İstanbul'daki hayatı sordu. Güvenli bir şehir olduğunu söyledim. Bir de 'İnanılmaz yemeklerimiz var. Gelirsen çok mutlu oluruz' dedim. O da geldi. Başarılar diliyorum ona da" ifadelerini kullandı.

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