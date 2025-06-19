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Fenerbahçe'den Devin Özek iddiasına yalanlama geldi!

Fenerbahçe, Futbol Direktörü Devin Özek’in ekibine bir yardımcı önerildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Devin Özek iddiasına yalanlama geldi!
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Fenerbahçe, Futbol Direktörü Devin Özek’in ekibine bir yardımcı önerildiği yönündeki iddialara ilişkin resmi açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Direktörümüz Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır."

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