Fenerbahçe'den Devin Özek iddiasına yalanlama geldi!

Fenerbahçe, Futbol Direktörü Devin Özek’in ekibine bir yardımcı önerildiği yönündeki iddialara ilişkin resmi açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Direktörümüz Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır."