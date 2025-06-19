İBB duyurdu! YKS’ye girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşım araçları, 21 Haziran 2025 Cumartesi ve 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek. Öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Hangi araçlarda geçerli olacak?

Ücretsiz ulaşım hizmeti, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermek yeterli

Her iki sınav günü için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyen öğrencilerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkânı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

İBB'den öğrencilere kumanya dağıtımı

İBB, 21 – 22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavı kapsamında Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Mobil Çözüm Noktaları ile belirlenen okullarda öğrenciler için kumanya dağıtımı gerçekleştirecek. 38 ilçede, toplamda 38 okulda mobil çözüm araçları (Mobil Çözüm Noktası, Mahallede Çözüm, Kampüste Çözüm) ve çadırlarda yapılacak çalışmada su, kek ve meyve suyu dağıtılacak.

1. Bölge - Kumanya dağıtımı yapılacak okullar;

Ataşehir / İbrahim Müteferrika Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi

Çekmeköy / Güç Kardeşler Anadolu Lisesi

Kadıköy / Mustafa Saffet Anadolu Lisesi

Kartal / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi

Pendik / Prof Dr Hulusi Behçet Anadolu Lisesi

Sancaktepe / Sancaktepe Anadolu Lisesi

Sultanbeyli / Sultan Alparslan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Şile / Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi

Tuzla / Süleyman Demirel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Ümraniye / Kazım Karabekir Ortaokulu

Üsküdar / Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi

2. Bölge - Kumanya dağıtımı yapılacak okullar;

Bayrampaşa / Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki Ve

Teknik Anadolu Lisesi

Beşiktaş / Hasan Ali Yücel Ortaokulu

Beyoğlu / Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi

Esenler / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi

Eyüpsultan / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Fatih / Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi

Gaziosmanpaşa / Adnan Menderes Ortaokulu

Kâğıthane / Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Sarıyer / Sarıyer Ortaokulu

Sultangazi / Fuat Sezgin Anadolu Lisesi

Şişli / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi

Zeytinburnu / Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Bölge - Kumanya dağıtımı yapılacak okullar;

Arnavutköy / Taşoluk Anadolu Lisesi

Avcılar / İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü

Bağcılar / Şeyh Edebali Anadolu Lisesi

Bahçelievler / Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Bakırköy / Bakırköy Ataköy Anadolu Lisesi

Başakşehir / Toki Kayaşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Beylikdüzü / Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi

Büyükçekmece / Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi

Çatalca / Çatalca Anadolu Lisesi

Esenyurt / Esenyurt Anadolu Lisesi

Güngören / Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi

Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi

Silivri / Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi