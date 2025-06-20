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İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile anlaştı

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi
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İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile anlaştı
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığı iddia edildi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Çalhanoğlu, sarı kırmızılı kulübün teklifini kabul etti.

Habere göre Inter'den yıllık 6.5 milyon Euro alan Hakan, Galatasaray'ın 10 milyon Euro'luk teklifine "Evet" dedi.

Sarı kırmızılı yönetimin Inter'le bonservis pazarlığına oturacağı da haberde yer aldı.

Inter'in Hakan için 35 milyon Euro istediği, ancak bu rakamda indirim yapılmasının beklendiği de ifade edildi.

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