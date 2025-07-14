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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 24 Temmuz’da Lodz’daki Atlas Arena’da sahaya çıkacak.

Haber Merkezi
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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti. Normal sezonu 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, sıralamada 6. basamakta yer aldı.

Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti. Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri

Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.

Yarı finalde olası rakip

Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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