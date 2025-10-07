Süper Lig ekibinde başkan istifa etti

  1. Ekonomim
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin Başkanı Osman Sungur, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel meseleleri nedeniyle, kulüp başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı

Sungur, paylaşımında, görev yaptığı sürece hiçbir yönetim kurulu üyesiyle sorun yaşamadığını ve bu süreçte en büyük destekçilerinin de kurulu üyeleri olduğunu söyledi.

Osman Sungur "Gençlerbirliği’nin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına ve zamanı geldiğinde kulübümüzün değerli delegelerinin huzuruna alınlarının akıyla çıkacaklarına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

