Kale Grubu Başkan Vekili Okyay: Yıl sonuna kadar bir ülkeye daha jet motoru ihraç edeceğiz

ESİAD Yatırım Zirvesi'ne katılan Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay savunma sanayi alanındaki yeni plan ve hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Bloomberg HT'ye konuşan Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay yıl sonuna kadar bir ülkeye daha jet motoru ihraç edeceklerini söyledi.

Osman Okyay "İnsansız hava aracı roket füzelere değişik alanlarda kritik alt bileşenler üreten bir firma olma hedefimiz var. Buna jet motorlarıyla başladık. Ve özellikle füzelerde kullanılan turbo jet sınıfı motorlar geliştirdik" dedi.

Okyay yeni dönemdeki işbirliklerine ilişikin ise "Ürettiğimiz motorlar ağırlıklı olarak seyir füzelerinde kullanılıyor. Bu alanda zaten belli gelişmişlik seviyeleri olan ülkelere ihracat yapabiliyorsunuz. Brezilya bunların birincisiydi, inşallah yakında başka ülkeler de olacak, görüşmeye devam ettiğimiz 10 - 12 ülke var. Yıl sonuna kadar bir ülkeye daha jet motoru ihraç edeceğiz, birden fazla da olabilir" değerlendirmesinde bulundu.