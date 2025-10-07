Meclis'te ‘Apo’ sloganı atılması sonrası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden çağrı

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, bugün TBMM’de gerçekleştirilen DEM Parti'nin Grup Toplantısı'nda "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına tepki gösterdi.

Yaptığı yazılı açıklamayla yaşananları eleştiren Çerçioğlu, TBMM Başkanlığı’na çağrıda bulundu.

“Terör örgütüne sempati duyan kim varsa o koltukta oturmaya hakkı yoktur”

Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün TBMM çatısı altında yaşanan utanç verici bir olay, milletimizin vicdanında derin bir yara açmıştır. O Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, bağımsız Türk milletinin namusu, haysiyeti, iradesinin sembolüdür. Orada ‘Apo’ gibi eli kanlı bir terörist lehine slogan atmak, sadece ahlaksızlık değil; bu vatana, bu bayrağa ve bu millete yapılmış açık bir ihanettir!

Bizler, vatan toprağına canını vermiş şehitlerin emanetleri, vücudunun bir parçasını bayrak için feda etmiş gazileriz. Evladını, eşini, kardeşini bu topraklar uğruna şehit vermiş bir camia olarak, Meclis’te teröristbaşı için slogan atanları şiddetle, lanetle ve nefretle kınıyoruz. Bu milletin meclisinde terör örgütüne sempati duyan, onun liderine slogan atan kim varsa, o kürsüye çıkmaya da, o koltukta oturmaya da zerre kadar hakkı yoktur! O meclis, şehitlerin kanıyla kazanılmıştır; terör yandaşı sloganlarla kirletilemez!

“Ne şehitlerimizin kanı unutturulur, ne de bu vatanda terör övülür”

Devletimizin savcılarını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını göreve çağırıyoruz. Bu alçakça eylemi gerçekleştirenler hakkında derhal hukuki işlem başlatılmalı, milletin iradesini temsil eden o yüce çatı, terörün gölgesinden arındırılmalıdır. Türk milletinin kalbinde Apo yoktur! Türk milletinin kalbinde, şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin onuru, vatanın birliği, bayrağın namusu vardır. Hiç kimse unutmasın: Biz, bu ülkenin sessiz kalmayan vicdanıyız. Ne şehitlerimizin kanı unutturulur, ne de bu vatanda terör övülür!”