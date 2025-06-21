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A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. ve son maçında Yunanistan'ı 83-72 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'nun 3. maçında Yunanistan ile A Milli Kadın Basketbol Takımı karşı karşıya geldi. 

A Milliler Yunanistan’ı 83-72 yendi 

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 83-72 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale kaldı.

Maçtan önemli anlar 

Millilerin üç sayı çizgisinin gerisinden skor ürettiği ilk çeyrekte Yunanistan ise pota altını zorlayarak basketler buldu. Ay-yıldızlıların yaptığı top kayıplarından faydalanan ev sahibi takım, ilk çeyreği 21-17 önde bitirdi.

Alperi Onar'ın üst üste kaydettiği basketlerle ikinci çeyreğe hızlı başlayan Türkiye, skor üstünlüğünü ele geçirdi. Tilbe Şenyürek ve Sevgi Uzun'un etkili performansıyla 16-2'lik skor üstünlüğü kuran milli takım, periyodun bitimine iki dakika kala farkı çift hanelere çıkardı: 32-43. İkinci çeyrekte iyi hücum eden ve savunma sertliğini artıran milliler, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi. 

Üçüncü çeyreğe Spanou'nun peş peşe attığı sayılarla giren Yunanistan, periyodun başlarında 45-45'lik eşitliği yakaladı. Yunanistan, bu bölümde sayı bulmakta zorlanan Türkiye karşısında Parks'ın etkili oyunuyla öne geçerek periyodun bitimine 4 dakika kala skoru 55-50 yaptı. Hızlı hücumlarla skor üreterek üstünlüğü tekrar ele geçiren milliler, final periyoduna 62-59 önde girdi.

Son çeyreğe hücumda iyi başlayan ay-yıldızlılar, savunmada ise rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Üç sayılık isabetlerle farkı açan Türkiye, mücadeleden 83-72 galip ayrıldı.

Türkiye ikinci olarak çeyrek finale yükseldi

A Grubu'nda 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar B Grubu'nu lideri ile karşılaşacak

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde B Grubu'nu lider bitirecek takımla 24 Haziran Salı günü karşılaşacak.

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