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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 7'de 7 yaptı

Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşan Filenin Sultanları rakibini 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla Milletler Ligi'nde 7’de 7 yaptı.

Haber Merkezi
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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 7'de 7 yaptı
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Milletler Ligi ikinci etap üçüncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Milletler Ligi'nde 7’de 7 yaptı

İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Milletler Ligi'nde 7’de 7 yaptı.

Milliler yoluna kayıpsız devam etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki 3. maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 25-11, 25-13, 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan milliler, yoluna kayıpsız devam etti ve 7’de yaptı.

Millilerimizde Berka Buse özden 13 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu.

Bu galibiyet ile birlikte millilerimiz bu etaptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Güney Kore ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Ay-yıldızlar Brezilya ile karşılaşacak

Ay-yıldızlar, İstanbul etabının son mücadelesinde yarın saat 19.30'da Brezilya ile oynayacak.

Bu önemli karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da takip etti.

 

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