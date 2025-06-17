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İsrail-İran savaşı: 17 ülkeden 600'den fazla yabancı, İran'dan tahliye edildi

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasının ardından, 17 farklı ülkeye mensup 600'den fazla yabancı uyruklu kişinin İran’dan Azerbaycan üzerinden tahliye edildiği bildirildi. Tahliyelerin, Astara sınır kapısından geçilerek Bakü güzergâhı üzerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haber Merkezi
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İsrail-İran savaşı: 17 ülkeden 600'den fazla yabancı, İran'dan tahliye edildi
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Fransız medyasında yer alan haberlere göre, İsrail’in İran’a yönelik saldırılara başlamasından bu yana 600’den fazla yabancı uyruklu kişi, İran’ın komşusı Azerbaycan’a geçti. Fransız medyasın konuşan ismi açıklanmayan Azerbaycanlı bir hükümet yetkilisi, “İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimin başlamasından bu yana, 17 ülkeye mensup 600'den fazla kişi, Azerbaycan üzerinden İran’dan tahliye edildi” dedi.

Kendi ülkelerine gönderildiler

Yetkili, tahliye edilenlerin Hazar Denizi kıyısındaki Astara sınır kapısından geçerek Azerbaycan’a ulaştığını, ardından Bakü Havalimanı’na taşındıklarını ve “uluslararası uçuşlarla kendi ülkelerine gönderildikleri"ni belirtti.

Tahliye edilenler arasında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Almanya, İspanya, İtalya, Sırbistan, Romanya, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Vietnam vatandaşları bulunuyor.

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