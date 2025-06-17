İran'ın yeni atanan Genelkurmay Başkanı da öldürüldü! İran, Mossad'ı hedef aldı

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş beşinci gününde devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

15:15 İsrail'den yeni açıklama: Bugün Tahran'da çok önemli hedefleri vuracağız

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun bugün İran'ın başkenti Tahran'daki çok önemli hedeflere saldırı gerçekleştireceğini belirtti. Katz, Tahran'da "10 nükleer hedef" olduğunu iddia etti.

Bakan Katz, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bugün Tahran'da "çok önemli hedefleri, stratejik hedefleri, rejim ve altyapı hedeflerini" vuracağını ifade etti. Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yakındaki halka tahliye uyarısı yapacağını belirtti. Katz, İran'ın yeraltı nükleer tesisi Fordow'un "kesinlikle ele alınacak bir konu" olduğunu vurguladı. Katz, Tahran'da "10'dan fazla nükleer hedef" bulunduğunu öne sürdü.

14:30 İsrail'den İran’a ait balistik füze rampalarının yarısını imha ettiği iddiası

İsrail ordusunun 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarda, İran'ın balistik füze rampalarının yarısını imha ettiği öne sürüldü.

13:35 İsrail, İran'ın batısına yeni hava saldırıları başlattı

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun İran'ın batısına yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

12:40 İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor

İran’ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de başkent Tel Aviv ve çevresinde yeni sığınaklar yapılıyor.

"Arbel" olarak adlandırılan yeni prefabrik sığınakların, şarapnel ve patlama dalgalarına karşı dayanıklı, ağır kapılı yapılar olduğu ve daha önce Gazze çevresine yerleştirilen açık sığınaklara kıyasla balistik füze saldırılarına karşı daha etkili koruma sağladığı belirtiliyor.

12:20 İran, İsrail'de istihbarat merkezlerini hedef aldı

İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi'ne (AMAN) ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binaya saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Paylaşılan görüntülerde, binanın bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

10:50 İran: Önümüzdeki saatlerde Israil'e saldırılar yoğunlaşacak

İran, yeni ve gelişmiş silahlar ile ağır İHA saldırıları başlattıklarını ve önümüzdeki saatlerde bunu yoğunlaştırarak devam ettireceklerini açıkladı.

İran devlet televizyonu, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumers Haydari'nin İsrail'e başlatılan misillemeye ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Haydari, "Yeni ve gelişmiş silahlarla yoğun İHA saldırıları başladı ve önümüzdeki saatlerde yoğunlaşacak." dedi.

10:30 İsrail, gece İran'dan atılan 30 İHA'yı engellediğini iddia etti

İsrail ordusu, gece boyunca ülkeye İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini öne sürdü.

İHA'ların çoğunun İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği, birkaçının ise işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü iddia edildi.

09:35 İsrail: Füze saldırılarında 10 kişi yaralandı

İran'ın bu sabah düzenlediği misilleme saldırılarında attığı füzelerden ikisinin İsrail'in orta kesimlerine isabet ettiği ve 10 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın düzenlediği misillemede ülkeye yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını belirtti. Açıklamada, kaç füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını füzelerin ülkenin orta kesimlerindeki 2 ayrı bölgeye isabet ettiğini aktardı.

Vurulan yerlerden birinin Tel Aviv'e bağlı Gush Dan bölgesinde, diğerinin de Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya kentinde olduğu ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktarıldı.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı saldırının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, halkın sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.

09:20 İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı da öldürüldü

Reuters'ın haberine göre İsrail ordusu, İran ordusu genelkurmay başkanı ve ordunun en kıdemli komutanı olduğunu tespit ettiği Ali Shadmani'yi öldürdüğünü açıkladı. Shadmani, “İran’ın en üst düzey askeri komutanı” ve “İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e en yakın isim” olarak tanımlandı.

İran’dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, İsrail'in Cuma günü düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

08:50 İran'dan füze saldırısı

İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için çalıştığını duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Ajansın haberine göre, kentin kuzeyindeki Herzliya'da büyük patlamalar yaşandı.

İsrail'in Haaretz gazetesi de İran'dan fırlatılan füzeler sebebiyle ülke çapında sirenlerin çalmaya başladığını duyurdu.

08:15 İsrail'in İran TV'sine saldırısında 3 ölü

İran devlet basınında yer alan habere göre, İsrail'in dün akşam saatlerinde İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıda üç kişi öldü.

İran'ın devlet haber ajansı IRNA, hayatını kaybeden iki medya çalışanının isimlerini Nima Rajabpour ve Masoumeh Azimi olarak açıkladı. Haberde, Rajabpour'un haber editörü, Azimi'nin ise İran'ın hedef aldığı IRIB isimli yayıncının sekreterliğinde çalışan olduğu bilgisi verildi. Üçüncü kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

08:30 Netenyahu: İran rejimi düşebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda İran'ın nükleer ve balistik programlarının yanı sıra askeri kaynaklarının uğratıldığı zarara değinerek, "İran'da büyük değişiklikler olabilir. Rejimin düşmesi mümkün" dedi.

07:50 ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, personelinden sığınaklarda kalmaya devam etmesini istedi

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm büyükelçilik çalışanlarına ve ailelerine, "ikinci bir duyuruya kadar sığındıkları güvenli yerlerde kalmaya devam etmeleri" talimatını verdi.

İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın kapalı olduğu, uçuşların yapılmadığı ve ülke genelindeki limanların hizmet dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, şu anda İsrail'den ayrılacak ABD vatandaşlarını tahliye etmek veya doğrudan yardım etmek için uygun durumda değildir." denildi.

Açıklamada, mevcut güvenlik durumu ile İsrail içinde konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı yönergeleri doğrultusunda büyükelçiliğin bugün kapalı olacağı belirtildi.

07:25 ABD, bu hafta İran'la nükleer anlaşma ve ateşkes konusunda görüşme önerdi iddiası

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi.

Axios'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkili, iki ülke arasında planlanan olası temasın temel hedefinin, nükleer anlaşma ve İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılmasını ele almak olduğunu ileri sürdü.

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, "Bu hafta İranlılarla bir görüşme yapılması değerlendiriliyor." ifadesini kullanarak, Witkoff ile Erakçi arasında yapılacak görüşme ihtimalini Axios'a doğruladı.

Trump yönetiminin, görüşme önerisini dün İran tarafıyla paylaştığı ileri sürülen haberde, Trump'ın, İran'ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombaları Tahran'ı bir anlaşmaya zorlamak için önemli baskı unsuru olarak gördüğü de belirtildi.

05:25 İsrail, İran'dan atılan füzeleri engellediğini ileri sürdü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi. Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini duyurdu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ilk dalgada 3 ila 5, ikinci dalgada ise 1 füzenin ateşlendiğini aktardı.

İsrail ordusu, saat 02.00 sularında ülkenin kuzeyinde tespit edilen insansız hava araçlarının da engellendiğini iddia etti.