  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin: Rusya, İsrail'e İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını defalarca söyledi
Takip Et

Putin: Rusya, İsrail'e İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını defalarca söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İsrail yönetimine İran'ın nükleer silah edinme arayışında olmadığını defalarca söylediğini ifade etti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin: Rusya, İsrail'e İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını defalarca söyledi
Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sky News Arabia'ya konuştu. Putin, Rusya'nın İsrail'e İran'ın nükleer silah edinmeyi hedeflediğine dair bir kanıt olmadığını defalarca söylediğini dile getirdi.

Putin, "Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer silah elde etmeye hazırlandığına dair hiçbir kanıtı yok. Bunu İsrail yönetimine defalarca söyledik" dedi.

Putin, Rusya'nın İran'ın barışçıl bir nükleer program geliştirmesini desteklemeye hazır olduğunu belirterek İran'ın bunu yapma hakkı olduğunu vurguladı.

Ülkesinin dünyanın herhangi bir yerinde kitle imha silahlarının yayılmasını reddettiğini yineleyen Putin, İran'ın nükleer silah kullanımını yasaklayan bir karar çıkardığını ve bunun son derece önemli ve ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu belirtti.

İran, nükleer silah geliştirdiği iddialarını reddederken, uranyum zenginleştirme programının yalnızca barışçıl amaçlara yönelik olduğunu belirtiyor.

Dünya
Zelenskiy: Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var
Zelenskiy: Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var
İşsizlik daha iyi: Kötü iş sağlığı bozuyor!
İşsizlik daha iyi: Kötü iş sağlığı bozuyor!
İsrailli uzmanlar: Tel Aviv yönetimi İran rejimini devirme amacına ulaşamayacak
İsrailli uzmanlar: Tel Aviv yönetimi İran rejimini devirme amacına ulaşamayacak
Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: Kurtulanlar var! (VİDEO)
Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: Kurtulanlar var! (VİDEO)
ABD’nin harcama baskısı Japonya’yı masadan mı kaldırdı?
ABD’nin harcama baskısı Japonya’yı masadan mı kaldırdı?
Trump: Harvard Üniversitesi yönetimiyle gelecek hafta anlaşmaya varılabilir
Trump: Harvard Üniversitesi yönetimiyle gelecek hafta anlaşmaya varılabilir