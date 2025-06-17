Netanyahu: İran'da büyük değişiklikler olabilir, rejimin düşmesi mümkün

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez çevrimiçi basın toplantısı gerçekleştirdi. Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı yürüttüğü operasyona dair açıklamalarda bulundu.

Öldürülen İranlı bilim insanları: Birkaç tane daha kaldı, onlara da ulaşacağız

İsrail saldırılarında şu ana kadar 10 İranlı bilim insanının öldürüldüğünü aktaran Netanyahu, "Birkaç tane daha kaldı, onlara da ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce balistik füzeyi imha ettik"

İsrail Başbakanı, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne "son derece şiddetli bir saldırı" düzenlenerek santrifüj üretilen fabrikaların imha edildiğini söyleyerek, "Nükleer hedefleri sistematik olarak imha etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, İran'ın balistik füze üretim tesislerine yapılan saldırılara değinerek, "Üretim fabrikalarını birer birer vurduk ve vurmaya devam edeceğiz. Yüzlerce balistik füzeyi imha ettik" dedi.

"Onları birer birer ortadan kaldırıyoruz"

İran'ın askeri kadrosuna yapılan saldırılara değinen Netanyahu, "Üç üst düzey askeri yetkili de dahil olmak üzere İran'ın güvenlik kadrosunu etkisiz hale getirdik. Onları birer birer ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsrail, Tahran semalarını kontrol ediyor"

İran'ın hava kuvvetlerine ve hava savunma sistemlerine yönelik saldırılara değinen Netanyahu, "İsrail, Tahran semalarını kontrol ediyor. Tahran'a bir hava yolu açtık" dedi.

İsrail'in İran'ın batısındaki ve diğer bölgelerindeki hava savunma ağını "basitçe ortadan kaldırdığını" söyleyen İsrail Başbakanı, İran'ın insansız hava aracı envanterinin yarısının ve önemli radar merkezlerinin de imha edildiğini söyledi.

"Zafer yolundayız"

Netanyahu, İran'a ait karargahların, devlet televizyonunun ve "yakın zamanda duyulacak" yerlerin vurulduğunu da dile getirdi.

İsrail'deki tahliyelere de değinen İsrail Başbakanı, "Halkı tahliye ediyoruz, insanlar şehirlerden ayrılıyor. Zafer yolundayız. İran da bunun farkında" dedi.

Netanyahu, İran'ın İsrail'in saldırılarını sonlandırmak amacıyla diyalog girişimlerine ilişkin çıkan haberlere ilişkin ise, "Hiç şaşırmadım. Ölüm silahlarını üretmeye devam etmek istiyorlar. Öyle ya da böyle İran'ın nükleer ve balistik silah programları yok edilecek, bunu kendileri de yapabilir" dedi.

"İsrail, İran'ın niyetleri konusunda kandırılamayacak"

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in önceki açıklamalarına dikkat çeken Netanyahu, "İranlılar ABD ile müzakere ederken dahi ‘diktatör' Dini Lider Ali Hamaney ‘İsrail imha edilecek' şeklinde paylaşımlar yapıyordu. İsrail, İran'ın niyetleri konusunda kandırılamayacak" dedi.

"İran rejimi düşebilir"

Saldırıların "sonuçların önemli olacağını" belirten Netanyahu, İsrail'in 3 başlık üzerinde ısrarcı olduğunu belirterek, İran'ın nükleer programı, balistik füze üretimi ve ‘terör ekseni' ortadan kaldırılana kadar ne gerekiyorsa yapılacağını ve ABD ile koordinasyon halinde olunduğunu aktardı. "Bu sonuçlara göre İran rejimi düşebilir" ifadelerini kullanan Netanyahu, "İran zayıfladı ve İsrail Orta Doğu'nun çehresini değiştirebilir" dedi.

"Kimse Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını da öngörememişti"

İsrail Başbakanı, "İran'da büyük değişiklikler olabilir. Kimse Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını da öngörememişti. Esad rejiminin düşüşünü de günler öncesinden çok az kişi öngörmüştü. İsrail'in tarihi operasyonundaki sonucu tahmin edemem ama İran rejiminin düşmesi kesinlikle sonuçlardan biri olabilir" dedi.

"Bir kanal tedavisi yürütüyoruz"

Netanyahu, İsrail'in saldırıları sonucunda İran'ın nükleer programının ne kadar zarar verildiği sorusuna, "Biliyorsunuz, sizi ölümle tehdit eden bir kanseriniz varsa onu kesip atarsınız. Farklı tedaviler de deneyebilirsiniz ama bir gün tekrar kendini gösterebilir. Ama ben onları büyük ölçüde geriye götürdüğümüzü düşünüyorum. Durmayacağız. Gerçekten bir kanal tedavisi yürütüyoruz" yanıtını verdi.

"Başkan Trump ile neredeyse her gün konuşuyoruz"

Netanyahu, "ABD bize yardım ediyor" ifadelerini kullanarak, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her gün konuştuklarını söyledi. Netanyahu, "Trump Amerika için iyi olan kararı verecektir. Herhangi bir yardımı kabul ederiz" dedi.

"Bunu şu an başarıyoruz ve vazgeçmeyeceğiz"

İsrail'in İran'ın nükleer programını Fordo tesisine saldırmadan ve ABD'nin yardımı olmadan etkisiz hale getirip getiremeyeceği sorusuna Netanyahu, "Varoluşsal bir tehlike olan İran nükleer programını ortadan kaldırmakta kararlıyız. Bunu şu an başarıyoruz ve vazgeçmeyeceğiz" cevabını verdi.

"Gazze'deki esirlerimizden de vazgeçmeyeceğiz"

Gazze'deki duruma da değinen Netanyahu, "Gazze'deki esirlerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Hepsini geri getireceğiz. İran liderliğindeki bu eksenle mücadele de bu hedefimizi destekliyor" dedi.

"Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız"

Netanyahu, İran Dini Lideri Ali Hameney'in öldürülmesi planlarına ilişkin sorulara ise, "Savaş planlarımızın detaylarına girmeyeceğim. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Zafer yolundayız" yanıtını verdi.