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Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' protestosu: 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen protestoların ardından gözaltına alınan 97 kişiden 15’i, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucu bu kişilerden 4’ü tutuklandı.

Haber Merkezi
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Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' protestosu: 4 kişi tutuklandı
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Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün davetiyle etkinliğe katılan Nurettin Yıldız’a yönelik tepkiler, protestolara ve sonrasında yaşanan arbedeye neden olmuştu. Olaylar sırasında polisin müdahalesiyle 97 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 82’si ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

15 kişiden 4’ünün tutuklanmasına karar verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 15 kişi ise tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 15 kişiden 4’ünün tutuklanmasına, 11 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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