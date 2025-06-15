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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl’ün Genç ilçesinde 4 büyülüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bingöl’ün Genç ilçesinde saat 00.03’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta: Saha taramaları yapılıyor

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimle Allah beterinden korusun diyorum."

Prof. Dr. Naci Görür: Fay zonu stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen ve Elazığ, Diyabakır, Tunceli ile Batman'da da hissedilen depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. 

Prof. Dr. Görür, fay zonun stresle yüklendiği için depremlerin beklendiğini dikkat çekerek, "Üçocak-Arıcak/Elazığ’da 4,0’lük deprem oldu. Bu deprem Elazığ depremini yaratan Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil. Stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir." dedi. 

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