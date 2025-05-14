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Kamu görevlisine hakaret soruşturması | İmamoğlu ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, "kamu görevlisine hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturmada ifade verdi.

Haber Merkezi
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Kamu görevlisine hakaret soruşturması | İmamoğlu ifade verdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca İmamoğlu'nun ifadesi, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

İmamoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğu gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

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