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İstanbul'da otopark ücretleri cep yakıyor

Özel otoparkların fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Parkların saatlik fiyatları 200 lira ile 400 lira arasında değişirken tam günlük park ücretleri bin lirayı aşabiliyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'da otopark ücretleri cep yakıyor
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İstanbul'da yaklaşık 6 milyona yakın araç trafikte dolaşıyor.

Sürücüler için park etmek büyük sorun iken imdada kamuya ait otoparklar yetişmeye çalışıyor.

O otoparklar da dolunca rota özel otoparklara çevriliyor.

Bin TL'yi aşıyor

Bir saati 200 ile 400 TL arasında olan otopark ücretleri günlük kalacaksa lüks semtlerde bin lirayı da aşıyor.

Star Haber'in aktardığına göre; Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer gibi ilçelerde bu fiyatlar daha da yükselirken çoğu özel otoparkın fiyat tarifesi belirten bir tabelası bile yok.

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