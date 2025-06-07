Tehlike giderek büyüyor! Müsilaj Akdeniz'e sıçradı

Havaların ısınmasıyla birlikte Marmara Denizi’nin kabusu olan müsilaj yeniden ortaya çıkmaya başladı. Kirlilikten kaynaklanan ve halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, balıkçılar için de zorlu bir sezonun habercisi oldu. Ağları kaplayan müsilaj, avlanmayı oldukça güçleştirdi.

"Yoğun dip müsilajı tespit edildi"

Öte yandan müsilajın sadece Marmara ile sınırlı kalmadığı da son incelemelerde ortaya çıktı. Mersin Körfezi'ndeki ekosistemi incelemek için dalış yapan akademisyenler ve çevre gönüllüleri, deniz dibinde oluşan müsilajı su altı kameralarıyla kaydetti.

Prof. Dr. Deniz Ayas, kıyılarındaki alg patlamalarının ekosisteme etkisini incelemek için yaptıkları dalışta yoğun dip müsilajı tespit ettiklerini söyledi.

"Dip müsilajının parçalanmasıyla sudaki bulanıklık artabilir"

Müsilajın nedenlerine ilişkin değerlendirme yapan Ayas, şunları kaydetti:

"Körfezin kirletici yükü fazla olduğu için müsilaj ve alg patlamalarını görüyoruz. Özellikle karasal girdilerin çok fazla rolü var. Kentsel arıtma sisteminin yetersizliği ile evsel ve sanayi atıkları, azot ve fosfor yükünü artırıyor. Onun dışında tarımsal ve turizme bağlı aktiviteler dolayısıyla denize kirlilik ulaşıyor. Bu da dönemsel olarak dip müsilajının oluşmasına neden oluyor. Dip müsilajının parçalanmasıyla sudaki bulanıklık artabilir. Bu durumun turizme direkt etkisinin olacağını düşünmüyoruz ama kısmi ve dolaylı etki olabilir."

Ayas, dip müsilajının deniz canlılarına zarar verdiğini ifade ederek "Müsilaj dibi komple kapladığı için sünger, mercan, deniz yıldızı gibi canlıları kaplıyor ve oksijeni az bir ortam oluşturuyor. Müsilajın parçalanmasıyla oksijensiz ortamda canlılar olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

"Durum çok iyi değil"

Dip müsilajının etkisinin ortadan kaldırılması için arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayas, şunları anlattı:

"Mersin Körfezi'nde müsilajın daha da kalıcı hale gelmesiyle karşılaşabiliriz çünkü körfezin kirlilik yükü çok fazla. Durum çok iyi değil. Buna bağlı olarak yıllardır sıklığı ve boyutu artan şekilde yüzey ve dip müsilajını görmeye devam ediyoruz. Dip müsilajı, Mersin Körfezi için artık bilimsel olarak belgelenmiş durumda bu da körfezin deniz kirliliği konusunda iyi olmadığının somut göstergesi."