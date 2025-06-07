Ankara'da ocak-mayıs dönemindeki ihracat 5,9 milyara yükseldi

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkenin mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolar oldu. Bu tutar, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Ocak-mayıs döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 111 milyar doları aştı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 arttı

Ocak-mayıs döneminde Ankara'dan yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artarak 5 milyar 863 milyon 845 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 347 milyon 865 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ocak-mayıs döneminde en fazla satış Almanya'ya yapıldı

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-mayıs döneminde Almanya'nın en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde Almanya'ya 419 milyon 409 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 418 milyon 216 bin dolarla Çin, 381 milyon 811 bin dolarla ABD, 273 milyon 45 bin dolarla Bulgaristan ve 252 milyon 48 bin dolarla Birleşik Krallık takip etti.