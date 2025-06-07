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Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddi

Elektrik çarpması sonucu kalbi duran ve yapılan kalp masajıyla 70 dakika sonra nabzı gelen 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Haber Merkezi
İHA
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Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddi
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Bayramın ilk günü akşam 23.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi, Güzelyurt Mahallesi, Metya-2 Villalarındaki havuzda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı makine dairesine giden ve elektrik çarpması sonucu kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in tedavisi devam ediyor.

Elektrik çarpmasının ardından 8 dakika içinde olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından başlanan ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 70 dakika boyunca devam edilen kalp masajıyla nabzı alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in kaldırıldığı yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Uyutulan Başkan Zeyrek’in kalbinin normal çalıştığı öğrenilirken, sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinin gün içinde açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, olayın duyulmasıyla hastaneye akın eden Manisalıların hastane bahçesindeki umutlu bekleyişleri de devam ediyor

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