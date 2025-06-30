  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu'ndan Datça Belediyesi paylaşımı: 'Ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum'
Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan Datça Belediyesi paylaşımı: 'Ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum'

Sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem olan Datça Belediyesi'nin X hesabının yöneten Osman Akın işten çıkarıldı. Akın'ın işten ayrıldığını duyurması üzerine Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kılıçdaroğlu'ndan Datça Belediyesi paylaşımı: 'Ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum'
Takip Et

Sosyal medya platformu X'te yer alan Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını kontrol eden Osman Akın, işten çıkarıldığını duyurdu.

Akın, Datça Belediyesi'nde işten ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar"

Akın'ın işten ayrıldığına dair haberlerin sosyal medyada yayılması üzerine CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder. Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum."

Ne olmuştu?

Bir kullanıcı, “Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça’da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim” yazarak Kılıçdaroğlu ve Datça Belediyesi’nin hesaplarını etiketlemişti.

Datça Belediyesi hesabı, bu çağrıya “Maalesef doluyuz” şeklinde karşılık vermişti.

Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 30 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 30 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Türkiye'de sıfır araç fiyatları Avrupa’ya kıyasla yüzde 70 daha yüksekTürkiye'de sıfır araç fiyatları Avrupa’ya kıyasla yüzde 70 daha yüksekOtomotiv
DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi için tarih verdiDEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi için tarih verdiGündem
Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar...Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar...Ekonomi

 

Gündem
Generallerin yükselme şartları yeniden düzenleniyor  
Generallerin yükselme şartları yeniden düzenleniyor  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
AFAD son verileri paylaştı: Orman yangınlarında ağır bilanço
AFAD son verileri paylaştı: Orman yangınlarında ağır bilanço
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe’de başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı: Gündemde kritik konular var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü dolayısı ile mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü dolayısı ile mesaj yayımladı
Düzce’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Düzce’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı