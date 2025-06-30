Kılıçdaroğlu'ndan Datça Belediyesi paylaşımı: 'Ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum'

Sosyal medya platformu X'te yer alan Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını kontrol eden Osman Akın, işten çıkarıldığını duyurdu.

Akın, Datça Belediyesi'nde işten ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar"

Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: "gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar". — Osman Akın (@OsmanAkinDatca) June 30, 2025

Akın'ın işten ayrıldığına dair haberlerin sosyal medyada yayılması üzerine CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder. Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum."

Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum.

Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.



Sadece o arkadaşımıza değil;

yalan ve… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 30, 2025

Ne olmuştu?

Bir kullanıcı, “Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça’da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim” yazarak Kılıçdaroğlu ve Datça Belediyesi’nin hesaplarını etiketlemişti.

Datça Belediyesi hesabı, bu çağrıya “Maalesef doluyuz” şeklinde karşılık vermişti.