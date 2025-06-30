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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü dolayısı ile mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü dolayısı ile mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Koruyucu Aile Günü vesilesiyle korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."

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