Aydın’da bir ayda 106 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi

Aydın’ın 2025 yılı Mayıs ayı ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Aydın’da 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat rakamları yüzde 12’ik artışla 106 milyon 336 bin dolar olurken, ithalat rakamları ise yüzde 1’lik artışla 32 milyon 944 bin dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Mayıs aylarında da toplam 164 milyon 917 bin dolar ithalat, 495 milyon 804 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Aydın’da 2025 Ocak-Mayıs dönemlerinde en çok ithalat 44 milyon 141 bin dolar ile mart ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 26 milyon 144 bin dolar ile ocak ayı oldu.

Aydın’da 2025 Ocak-Mayıs dönemlerinde en çok ihracat 106 milyon 336 bin dolar ile mayıs ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 93 milyon 659 bin dolar ile ocak ayı oldu.