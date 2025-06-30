Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe’de başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Emekli ve memur zamları

Kabine Toplantısı gündeminde emekli ve memur zamları ile yeni teşvik ve destek paketlerinin yer alması bekleniyor. Maaş artışlarıyla birlikte Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin gündeme gelmesi beklenenler arasında yer alıyor.

Terörsüz Türkiye süreci

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine toplantısında öncelikle Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili istihbarat birimlerinden gelen saha raporları, DEM Parti İmralı Heyeti’nin temasları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyete verdiği son randevu değerlendirilecek.

Dış politikalar

Toplantıda, İsrail-İran ateşkesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye’nin arabuluculuk çalışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nde yaptığı ikili görüşmeler ele alınacak.