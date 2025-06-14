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Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Güvenlik Zirvesi'ni topladı. Kritik zirvede, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç ve Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı.

Haber Merkezi
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Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı

Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

Türkiye’nin hazırlıkları değerlendirildi

Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

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