NDK açıkladı: İran’a İsrail saldırısı sonrası Türkiye’de radyoaktivite arttı mı?

Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu, İran’a İsrail saldırısı sonrası açıklama yaptı.



Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'dan yapılan açıklamada , İran’ın nükleer tesislerine İsrail tarafından yapılan saldırı sonrası, İran’lı yetkililerle temas halinde olunduğu duyuruldu.

İnternet sitesindeki açıklamada, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’ye dayandırılarak İran’ın Natanz tesisine yapılan saldırıda radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığının bildirildiği; nüfus ve çevre üzerinde radyolojik etki olmadığı belirtildi. Türkiye Nükleer Düzenleme Kurulu, Türkiye’deki 239 Radyasyon İzlime Uyarı Sistemi Ağı (DADİSA) aracılığıyla sürekli izleme yapıldığı, 14 Haziran 2025 itibariyle ülkedeki radyasyon seviyesinde herhangi bir artış gözlenmediği belirtildi.