  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump ve Putin İsrail-İran çatışmasını telefonda görüştü
Takip Et

Trump ve Putin İsrail-İran çatışmasını telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme 50 dakika sürdü. Görüşmede İsrail-İran çatışması ve Ukrayna müzakereleri ele alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump ve Putin İsrail-İran çatışmasını telefonda görüştü
Takip Et

ABD Başkanı Trump ve Putin İsrail-İran çatışmasını telefonda görüştü. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

 Rus haber ajanslarının Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’a dayandırdığı habere göre, Putin görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı.

Görüşmede Putin, taraflar arasında arabuluculuk yapabileceğini ifade etti. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere devam etmek istediğini de vurguladı.

İran’ın nükleer programı yeniden gündeme gelebilir

Uşakov’a göre iki lider, İran’ın nükleer programı konusunda müzakerelere geri dönme ihtimalini dışlamadıklarını da dile getirdi. Bu ifadeler, tarafların diplomatik çözüm arayışına açık olabileceği yönünde yorumlandı.

“Anlamlı ve faydalı bir görüşme”

Uşakov, görüşmenin “anlamlı ve faydalı” olduğunu belirtti. Haberde, liderlerin bölgesel krizler ve güvenlik konularında yakın temas kurmaya devam edeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüDünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştüDünya
Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını vuracağızNetanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını vuracağızDünya

 

Dünya
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari'ye suikast düzenledi
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı'na suikast düzenledi
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz