ABD Başkanı Trump ve Putin İsrail-İran çatışmasını telefonda görüştü. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Rus haber ajanslarının Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’a dayandırdığı habere göre, Putin görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı.

Görüşmede Putin, taraflar arasında arabuluculuk yapabileceğini ifade etti. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere devam etmek istediğini de vurguladı.

İran’ın nükleer programı yeniden gündeme gelebilir

Uşakov’a göre iki lider, İran’ın nükleer programı konusunda müzakerelere geri dönme ihtimalini dışlamadıklarını da dile getirdi. Bu ifadeler, tarafların diplomatik çözüm arayışına açık olabileceği yönünde yorumlandı.

“Anlamlı ve faydalı bir görüşme”

Uşakov, görüşmenin “anlamlı ve faydalı” olduğunu belirtti. Haberde, liderlerin bölgesel krizler ve güvenlik konularında yakın temas kurmaya devam edeceği vurgulandı.