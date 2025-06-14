Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail- İran çatışmalarının ardından, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, çatışmalarda hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı diledi.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"Netanyahu bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, (Binyamin) Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

"Netanyahu, nükleer müzakere sürecini sabote ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu’nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

"Nükleer anlaşmazlığın tek çözümü diplomatik süreçlerdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Natanz’daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu belirtti.