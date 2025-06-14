İzmir'in Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı var

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale edildi.

4 gözaltı

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yol kapatıldı

Foça-İzmir kara yolu, yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı. Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmedi.

Yangın evlere ulaştı

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken rüzgarın etkisiyle alevler, mahallenin girişindeki evlere ulaştı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı, bazıları ise zarar gördü.

Foça Belediye Başkanı Fıçı: Lütfen biraz duyarlı olalım

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yangınla ilgili açıklama yaparken, ''Çok üzgünüm. Tamamen kaynak makinesiyle yapılan bir işlemle çıkan yangın. Bunu hak etmiyoruz. Yaklaşık 10 gün içerisinde 6 adet yangınla mücadele edildi. Lütfen biraz duyarlı olalım. Her şeye dikkat etmemiz gerekiyor çünkü iklim çok sıcak. Hakikaten bir kıvılcımla çıkan yangınlar olduğu sürece biz yeni nesillere hiçbir şey bırakamayız'' dedi.

Başkan Tugay: En büyük sıkıntı rüzgâr, bazen yön değiştiriyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangının çok geniş bir alanda etkili olduğunu ve önemli seviyede baskılandığını söylerken, şöyle konuştu:

"En büyük sıkıntı rüzgâr, bazen yön değiştiriyor. Vatandaşlarımız özellikle sıcak ve havanın rüzgârlı olduğu zamanlarda dikkatli olmalı. Yangının kaynaktan çıkan kıvılcım nedeniyle başladığını öğrendik. Bir hobi bahçesi inşasında oluyor. Dikkatsizce yapılan bir şeyin sonucunu görüyoruz. Yangın önemli ölçüde baskılandı. Tamamen kontrol altına alınmış değil."

MSB'den orman yangınına müdahale için helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 ve üç adet AS-532 tipi helikopterimiz ile İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına havadan destek sağladık.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/m2YhB1Uakq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2025

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait bir CH-47 ve üç adet AS-532 tipi helikopterimiz ile İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına havadan destek sağladık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, müdahale anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Evlerin bahçelerine kadar yaktı

Alevler, Kemal Atatürk Mahallesi’nde bulunan yazlık evlerin bahçelerini yaktı. Bahçedeki ağaçlar ve otlar tutuşurken alevler yapılara zarar vermedi. Yaşadığı panik anlarını anlatan vatandaşlardan Hüseyin Öncü, "Yangın dağın diğer sırtında başladı. İtfaiyeler gelip giderken baktık dumanlar çoğalıyor. Bir hayli büyüktü yangın, hayal bile edemiyorum. Yolun diğer tarafına geçti alevler dereye vuruyordu. Haliyle baya korktuk. Ben seracılık yapıyorum ağaçlar vardı, hepsi yandı. İşin maddiyatında değilim ama yazık oldu" diye konuştu.

Öte yandan olayla ilgili hobi bahçesindeki 4 kişi, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.



