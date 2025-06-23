Ossowski: İmamoğlu’nun tutuklanması ekonominizi “strese soktu”

MARUF BUZCUGİL / BRÜKSEL

Türkiye’deki görevi sona eren AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının siyasi tercihlerin ekonomik durum üzerinde nasıl anında etki yaratabileceğinin en iyi örneği olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır Türkiye’de bulunan AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Thomas Hans Ossowski’nin Türkiye’deki görevi sona erdi. Almanya’daki hükümet ve dışişleri bakanı değişikliğinin ardından Almanya’nın AB Büyükelçisi olarak atanan Ossowski Brüksel’e davet ettiği gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksek enfl asyonun Türkiye için önemli sorun olduğunu, birikimleri erittiğini belirten Büyükelçi Ossovski, EKONOMİ’nin sorusu üzerine yakın zamanda ekonomide yaşanan dalgalanma ile ilgili şunları söyledi: “Geçmişte Türk hükümetinin bazı yanlış seçimleri vardı. Ancak, Türkiye için gerçekten doğru şeyi yapmak isteyen Maliye Bakanı Sayın Şimşek ile birkaç kez görüştüğümü söylemeliyim. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türk ekonomisinin nasıl strese girdiğini de gördünüz. Lira aniden devalüe oldu, hükümet gidişatı istikrara kavuşturmak için döviz rezervlerini satmak zorunda kaldı. Yani, siyasi tercihlerin ekonomik durum üzerinde nasıl anında etki yaratabileceğinin en iyi örneğiydi. Sonuçta birçok şeyi düzenleyen piyasadır. Yatırımcılar güvenini kaybeder ve sonra da çekip giderler. Sadece Türkiye’de değil her yerde, her hükümet güven ve itimat yaratmakla ilgilenmeli.”

Türk girişimciler ve Orta Koridor

Türk girişimcileri daha önce görev yaptığı Afganistan ve başka yerlerde de tanıdığını anlatan Ossovski, Türk girişimcilere hayranlığını şöyle dile getirdi: “Risk alıyorlar, zor yerlere gitmekten çekinmiyorlar. Afrika’da, Orta Asya’da, Afganistan gibi ülkelerde, şimdi Ukrayna’da ekonomik bir fırsat görüyorlar ve bir çatışma durumu konusunda gergin ve endişeli değiller. Bu çok takdire şayan.” Ossovski, fırsatları gören Türk girişimcilerin Orta Koridor açısından önemini de şöyle anlattı: “Bu günlerde Güney Kafk asya üzerinden Orta Koridor’u güçlendirmekten bahsediyoruz, biliyorsunuz. Orta Asya üzerinden Çin’e. Güçlü bir Orta Koridor’a sahip olabilirsek, malların ve eşyaların seyahat süresini çok azaltacaktır. Türk şirketleriyle Orta Koridor hakkında konuşuyoruz. Mallarınızı haftalar ve aylar yerine sekiz dokuz gün içinde Çin’den alabilirsiniz. Çok daha hızlı olacak. Bu nedenle, Türkiye’yi bu orta koridorda güçlü bir aktör olarak desteklemek istiyoruz.”

AB’nin vize utancı

Büyükelçi Ossovski “utanç verici” olarak nitelediği Türk vatandaşlarının vize sorunuyla ilgili de şunları söyledi: “İnsanlar vize randevusu almak için aylarca, hatta bazen bir yıl beklemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil ve Türkiye ile kurmak istediğimiz stratejik ilişkilerde kabul edilebilir değil. Bu hepimiz için bir utanç. Bu yüzden vize serbestisi sürecini tekrar başlatmak zorundayız. Türk hükümetine çok dürüst bir teklifl e geldik. Lütfen görüşmelere tekrar başlayalım. Türkiye 72 kriterden 66’sını yerine getirdi. Şimdi kalan son altı kıstas üzerinde çalışalım. Çünkü biliyorsunuz Türkiye, vizesiz seyahat imkanı olmayan tek Avrupa Birliği aday ülkesi. Resmi aday olmayan, İspanya, Yunanistan, Slovakya ve diğer iki üye ülke tarafından tanınmayan Kosova bile vizesiz seyahat imkanına sahip. Kosova halkı Avrupa Birliği’ne vizesiz seyahat edebilirken Türkler nasıl seyahat edemez?