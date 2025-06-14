Kredilerde artış sürüyor: Vatandaşın ihtiyacı öne çıkıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerinden derlenen bilgilere göre, kredi hacimlerinde artış sürüyor.

Yıl başından bu yana toplam kredilerdeki artış yüzde 18,5 olurken, bireysel kredilerde bu artış yüzde 13,9, kredi kartlarında yüzde 18,75 ve ticari kredilerdeyse yüzde 19,27 oldu.

Kredi ve kredi kartlarının toplam krediler içindeki oranı da yılbaşından bu yana değişkenlik gösterdi. Tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki oranı gerilerken, kredi kartlarının yılbaşındaki seviyesine yeniden çıkarak yüzde 11,56 oldu. Ticari krediler her zaman en yüksek oranda olurken, 21 Mart haftası sonrası yaşanan düşüş trendi ise devam ederek yüzde 76,28’de oldu.

Ticari krediler

Ticari krediler yılbaşından bu yana yükselişin yanında son bir ayda yüzde 2,74 oranında artarken, 5 Haziran ile biten haftada da yüzde 0,17 oranında yükseldi.

Yılbaşında 12 trilyon 97 milyar TL’den 14,4 trilyon TL’ye çıkan hacimle, toplam kredilerin içindeki oranı da yüzde 75,81’den yüzde 76,28’e geldi. Ancak yılbaşından bu yana ticari kredilerin toplam krediler içindeki hacmi 21 Mart haftasında yüzde 76,90 bu yılın zirvesini görmüştü.

Bireysel kredilerde ihtiyacın payı arttı

Konut kredisinin hacmi yılbaşından bu yana yüzde 12,47 oranında artarken, bireysel krediler içindeki payı ise yüzde 25,43 seviyesinden yüzde 25,11 seviyesine sınırlı bir gerileme gösterdi.

Taşıt kredilerinin hacmi de yılbaşından bu yana yüzde 18,5 oranında gerilerken, aylık bazda yüzde 5, haftalık bazda da yüzde 1,35 oranında geriledi.

Bireysel krediler içindeki oranı da yılbaşından bu yana yüzde 3,69’dan yüzde 2,64’e indi.

İhtiyaç kredilerinin yılbaşından bu yana hem hacmi hem de oranı yükseldi. İhtiyaç kredileri yılbaşından bu yana yüzde 16,1 oranında artarken, aylık bazda yüzde 2,5 arttı. 5 Haziran haftasında ise önceki haftaya göre, ihtiyaç kredilerinin hacmi yüzde 0,82 oranında geriledi.

İhtiyaç kredilerinin, bireysel krediler içindeki oranı da yılbaşında yüzde 70,88 olurken, 5 Haziran haftasında yüzde 72,25’e çıktı.

Kredi kartlarında taksitler azaldı

Bireysel kredi kartlarının harcamaları yılbaşından bu yana yüzde 18,75 oranında artarken, bireysel toplam krediler içindeki payı 5 Haziran haftasında yılbaşındaki seviyesine geldi.

Kredi kartlarından yapılan harcamalardaysa taksitli harcamalar yılbaşından bu yana yüzde 14,4, taksitsiz harcamalar ise yüzde 21,1 oranında artış gösterdi. Böylelikle bireysel kredi kartları içindeki taksitli harcamaların payı, taksitsiz harcamalar karşısında geriledi.