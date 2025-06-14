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Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği elim olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, soruşturmayla ilgili şu bilgileri verdi:
"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Manisa nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamına şimdiye kadar 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere 28 kişinin ifadesi alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturmada 3 şüpheli tutuklandıManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturmada 3 şüpheli tutuklandıGündem

 

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