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Trump: Barış görüşmeleri için İran'la hiçbir şekilde temasa geçmedim

ABD Başkanı Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar kapsamında Tahran'la barış görüşmeleri yürüttüğü iddialarını, "Barış görüşmeleri yapmak için İran'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim." ifadeleriyle yalanladı. Trump, "Barış görüşmeleri yapmak için İran'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Bunlar tamamen uydurma, sahte haberler." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Barış görüşmeleri için İran'la hiçbir şekilde temasa geçmedim
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar kapsamında Tahran'la barış görüşmeleri yürüttüğü iddialarını, "Barış görüşmeleri yapmak için İran'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Bunlar tamamen uydurma, sahte haberler." ifadeleriyle yalanladı.

Trump, Truth Social hesabından İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

"Barış görüşmeleri yapmak için İran'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim"

İran'la bölgedeki gerilimi sonlandırmaya yönelik müzakereler yürüttüğüne ilişkin iddiaları reddeden Trump, "Barış görüşmeleri yapmak için İran'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Bunlar tamamen uydurma, sahte haberler." ifadelerini kullandı.

"Eğer görüşmek istiyorlarsa, bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar"

Trump açıklamasının devamında, "Eğer görüşmek istiyorlarsa, bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Masadaki anlaşmayı kabul etmeleri gerekirdi, böylece birçok hayat kurtarılabilirdi." ifadesine yer verdi.

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