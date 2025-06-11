Mayıs ayında serbest bölgelerden ihracat rekor

ANKARA(EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı mayıs ayında serbest bölgelerden yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 artarak 1 milyar 180 milyon dolara çıktığını bildirdi. Bu seviye serbest bölgeler tarihindeki en yüksek mayıs ihracatı olarak kayda geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mayıs ayında serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranının 33 puanlık artışla yüzde 163’e ulaştığı belirtilirken, 244 milyon dolarlık dış ticaret fazlası oluştuğu aktarıldı.

En fazla ihracat yapan bölge 288 milyon dolar ile Ege Serbest Bölgesi olurken, bölgenin ihracatı geçen yıla göre 36 milyon dolar arttı.

Serbest bölgelerin 5 aylık ihracat performansı ise yüzde 3.9’luk artışla 5.25 milyar dolara yükseldi. Böylece serbest bölgeler; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir’in ardından Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 5 ili arasına girmiş oldu.

İlki 1985 yılında açılan 19 serbest bölgede 515’i yabancı sermayeli olmak üzere 2018 firma faaliyet gösteriyor ve 100 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Türkiye ihracatın yüzde 5’i serbest bölgelerden gerçekleştirilirken, ihraç edilen ürünlerin yüzde 57’si orta ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluşuyor.