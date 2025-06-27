‘Orta Koridor’ güçleniyor: Dünya Bankası'ndan Türkiye’ye 660 bin dolar finansman

Türkiye, Orta Koridor’un lojistik gücünü artırmak için Dünya Bankası’ndan 660 bin dolarlık finansman aldı. Proje ile Türkiye’nin demiryolu altyapısını modernize ederek bölgesel ticareti canlandıracak.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün "Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi Ulaştırma Genel İhale İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, projenin maliyetinde kullanılmak üzere Dünya Bankasından 660 bin dolar finansman sağlandı. Proje, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankasınca eş finanse edilecek.

Tahmini ödenek 1 milyar 339.2 milyon dolar olarak belirlendi

İki bileşeni bulunan projenin "Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Modernizasyonu" başlıklı birinci bileşeni için tahmini ödenek, 1 milyar 339.2 milyon dolar olarak belirlendi.

İkinci bileşen "Proje Yönetimi" için ise tahmini tahsisat 5,5 milyon dolar oldu.

Satın alma süreci firmalara ve bireylere açık olacak

Dünya Bankasınca finanse edilen sözleşmelerin satın alma süreci, "Dünya Bankası IPF Borçluları için Tedarik Düzenlemeleri" doğrultusunda gerçekleştirilecek ve bu düzenlemelerde tanımlandığı şekilde tüm uygun firmalara ve bireylere açık olacak.

Uluslararası açık rekabete tabi ihalelere ilişkin özel satın alma ilanları, mevcut oldukça Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası web siteleri ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün erişime açık "https://aygm.uab.gov.tr" internet adresi, Türkiye'de ulusal düzeyde yayımlanan gazeteler veya Resmi Gazete'de yayımlanacak.