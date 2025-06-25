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Güney Kore’den yerli füze testiyle dünyaya mesaj: Savunmada vites yükseltti

Güney Kore, yerli üretim uzun menzilli havadan karaya güdümlü füzesini başarıyla test etti. Savunma Tedarik Programı Ajansı, füzenin KF-21 savaş uçaklarıyla entegrasyonunun 2027’de tamamlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Güney Kore’den yerli füze testiyle dünyaya mesaj: Savunmada vites yükseltti
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Güney Kore, geliştirilmekte olan yerli üretim uzun menzilli havadan karaya güdümlü füzenin testini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Güney Kore’den güç testi

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA) yetkilileri, Hava Kuvvetleri biriminde yapılan teste ilişkin açıklama yaptı. 

Yetkililer, füzenin güvenliğini ve işlevlerini etkilemeden uçaktan ayrılıp ayrılmadığını doğrulamak üzere yapılan testin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

 Füze geliştirme çalışmaları için dönüm noktası 

Füzenin 2018'de başlatılan, hassas saldırılar gerçekleştirmek üzere KF-21 tipi savaş uçaklarına takılacak uzun menzilli füze geliştirme çalışmaları için dönüm noktası olduğunu belirten yetkililer, 2027 itibarıyla KF-21 ile tam entegrasyon denemelerine geçmeden önce füzenin FA-50 hafif saldırı uçaklarının kullanıldığı çeşitli testlere tabi tutulacağını kaydetti.

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