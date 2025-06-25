Güney Kore’den yerli füze testiyle dünyaya mesaj: Savunmada vites yükseltti

Güney Kore, geliştirilmekte olan yerli üretim uzun menzilli havadan karaya güdümlü füzenin testini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Güney Kore’den güç testi

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA) yetkilileri, Hava Kuvvetleri biriminde yapılan teste ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, füzenin güvenliğini ve işlevlerini etkilemeden uçaktan ayrılıp ayrılmadığını doğrulamak üzere yapılan testin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Füze geliştirme çalışmaları için dönüm noktası

Füzenin 2018'de başlatılan, hassas saldırılar gerçekleştirmek üzere KF-21 tipi savaş uçaklarına takılacak uzun menzilli füze geliştirme çalışmaları için dönüm noktası olduğunu belirten yetkililer, 2027 itibarıyla KF-21 ile tam entegrasyon denemelerine geçmeden önce füzenin FA-50 hafif saldırı uçaklarının kullanıldığı çeşitli testlere tabi tutulacağını kaydetti.