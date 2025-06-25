SpaceX, Falcon 9 roketini Axiom Space’in insanlı görevi için fırlattı
SpaceX’e ait Falcon 9 roketi, Axiom Space şirketinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yönelik insanlı görevini gerçekleştirmek üzere başarıyla fırlatıldı.
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SpaceX’e ait Falcon 9 roketi, Axiom Space insanlı görevini gerçekleştirmek üzere başarıyla fırlatıldı.
Bilimsel ve teknolojik testler yapılacak
Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan roketle, Axiom Space’e bağlı dört kişilik ekip UUİ’ye gönderildi. Mürettebatın istasyonda çeşitli bilimsel araştırmalar ve teknoloji testleri yapması planlanıyor.
Teknoloji
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