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Bakan Uraloğlu duyurdu! İran'daki Mehşed hava sahası, uluslararası uçuşlara açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Haziran Cuma gününden itibaren İran’ın doğusundaki Meşhed şehrinin hava sahasının uluslararası uçuşlara açıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu duyurdu! İran'daki Mehşed hava sahası, uluslararası uçuşlara açıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle uygulanan bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının, İran hariç diğer ülkelerde kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"26 Haziran itibarıyla Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahaları uçuşa açılmış, İran dışında kısıtlı bir alan kalmamıştır. Bölgede kalan uçaklarımız için de tahliye süreçlerimiz devam etmektedir. Irak'ta bulunan 4 uçağımız, dün itibarıyla sorunsuz bir şekilde geri dönmüştür. İran'da ise ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamaları devam etmektedir. Bu sebeple Şiraz ve Tahran'da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye'ye dönememişlerdir. Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba'ya kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır."

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