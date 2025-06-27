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TFF açıkladı: Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstürünün çekileceği tarih ve saati duyurdu.

Haber Merkezi
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TFF açıkladı: Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekim tarihi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fisktürünün 4 Temmuz Cuma günü saat 15:00'te çekileceği belirtildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek.

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."

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