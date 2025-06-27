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ABD'nin ülkede yasa dışı kalanlara günlük 1000 dolar para cezası vereceği iddiası

ABD'de Donald Trump yönetiminin, ülkede yasa dışı bulunan kişilere günlük 1000 dolar para cezası verme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
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ABD'nin ülkede yasa dışı kalanlara günlük 1000 dolar para cezası vereceği iddiası
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ABC News, Amerikan Federal Sicil Dairesi tarafından yayımlanacak yönergenin metnine ulaştı.

Habere göre, söz konusu metinde ABD'ye yasa dışı giriş başına 100 ila 500 dolara kadar, yargıcın gönüllü sınır dışı edilme kararını yerine getirmeyenler için yaklaşık 10 bin dolara kadar ve nihai sınır dışı edilme kararına uymayanlar için günlük 1000 dolara kadar para cezası verileceğinin belirtildiği öne sürüldü.

Halihazırda hükümetin para cezası uygulamaya başlamadan 30 gün önce ABD'de yasa dışı bulunan kişilere uyarı gönderdiği, yönergenin yayımlanması durumunda bu süreye bakılmaksızın hemen para cezasının uygulanabileceği ifade edildi.

Önerilen yönerge metninde "ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ülkeden ayrılmama ve yasa dışı giriş cezalarının niteliğinin daha basitleştirilmiş prosedürlere olan ihtiyacı desteklediğine inanmaktadır" ifadesi yer aldı.

Öte yandan yürürlüğe konulacağı iddia edilen bu cezanın, ABD'ye yasa dışı giren, ülkede yasa dışı bulunan ve yargıcın gönüllü sınır dışı edilme kararını yerine getirmeyenler ve nihai sınır dışı edilme kararlarını görmezden gelenlere uygulanacağı öne sürüldü.

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