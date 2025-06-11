Bakır fiyatları ABD-Çin görüşmelerini takip ediyor

Londra'da bakır fiyatları, yatırımcılar ABD-Çin ticaret görüşmelerinde son gelişmelerin ardından daha fazla ayrıntı beklerken çok az değişti.

ABD ve Çinli yetkililer, ticaret ateşkesini yeniden rayına oturtmak ve Çin'in nadir metal mineralleri ve mıknatıslara yönelik ihracat kısıtlamalarını çözmek için bir çerçeve üzerinde anlaştılar.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, erken işlemlerde sadece 2 dolar düşüşle 9.754,5 dolar/tona geriledi ve Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı, 79.130 yuan/ton (11.010,16 dolar) seviyesinde sabit kaldı.

Görüşmelerin ardından bugün dolar, diğer başlıca para birimleri karşısında sabit kaldı.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Her iki tarafın da kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varmaları hala çok zor olacak ve uzun zaman alacak. Bu tür kapsamlı bir anlaşmaya varmak genellikle yıllar alır, bu nedenle Londra'daki toplantıda varılan çerçevenin kapsamlı olacağına şüpheliyim” ifadelerini kullandı.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 artışla 2.499,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 1.985,5 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,1 artışla 15.325 dolar/tondan işlem gördü.