10 yılın zirvesinde: Son 1 ayda yüzde 35 yükselen o metalde ralli sürer mi?

Platin, talepteki artış ve piyasa açığı beklentileriyle desteklenen kazançlarla güçlü bir ralliyi sürdürerek Eylül 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot piyasada platin fiyatı bu sabah yüzde 2'den fazla artışla 1.351,85 dolar/ons seviyesini gördü. Bu seviye en son 19 Eylül 2014'te görülmüştü.

Platin, Çin'deki güçlü talep işaretlerinin yanı sıra güçlü yatırımcı ilgisinin arz açığı endişelerini artırmasının ardından son 1 ayda yüzde 35 yükseldi. Yıl başından bu yana yükseliş ise yüzde 48'e ulaştı.

Yine de Goldman Sachs Group Inc. fiyatların ons başına 800 ila 1150 dolar aralığında dalgalanmaya devam edeceğini tahmin ederken, rallinin devam edeceğine dair şüpheler var.