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OPEC, üçüncü çeyrekte petrol talebinin güçlenmesini bekliyor

OPEC, 2025’in üçüncü çeyreğinde küresel petrol talebinde güçlü bir artış bekliyor. Arz-talep dengesinin sıkı kalacağı öngörülürken, uzun vadeli projeksiyonlar da yükselişini sürdürüyor.

Haber Merkezi
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OPEC, üçüncü çeyrekte petrol talebinin güçlenmesini bekliyor
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RIA haber ajansının aktardığına göre OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel petrol talebinde bir artış ve önümüzdeki aylarda sıkı bir arz-talep dengesi bekliyor. Al Ghais'in açıklamaları OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu müttefiklerinin yıllardır süren üretim kısıntılarını gevşetmeye devam ettiği bir dönemde geldi.

Geçen hafta Viyana'da düzenlenen OPEC seminerinin oturum aralarında konuşan Al Ghais, grubun 2025 yılında güçlü bir küresel ekonominin etkisiyle yıllık bazda günde 1,3 milyon varillik bir talep artışı beklediğini söyledi. "Özellikle üçüncü çeyrekte çok güçlü bir talep artışı görüyoruz. Dördüncü çeyrekte de dengeler sıkışık olacak" dedi.

İyimser görünüm, OPEC'in büyük ölçüde Çin'deki yavaşlayan büyüme nedeniyle yakın vadeli talep tahminlerini düşürmesiyle tezat oluşturuyor. Yine de grubun en son Dünya Petrol Görünümü'ne göre, 2025 yılında günlük 105 milyon varil olan küresel petrol talebinin 2029 yılına kadar 111,6 milyon varile yükselmesi öngörüldüğünden, uzun vadeli görüşü yükselişini sürdürüyor.

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