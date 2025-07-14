Bakır, dar bantta hareket ediyor

Londra Metal Borsası’nda (LME) üç aylık bakır kontratı %0,04 düşüşle ton başına 9.659 dolara gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en çok işlem gören kontrat %0,17 düşüşle 78.400 yuan’a (10.935,67 $) geriledi.

Piyasadaki belirsizlik, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde %50'lik bakır ithalat vergisini duyurmasının ardından arttı. Bu adım, AB ve Meksika’dan ithalata uygulanacak olan %30’luk ek tarife tehdidiyle birlikte, büyük ticaret ortaklarını süresi daralan müzakereleri tamamlamaya zorluyor.

Şanghay merkezli bir metal analisti, ABD’nin tarife açıklamasından önce önemli miktarda bakır ithalatı yaptığını belirtirken, dünyanın en büyük üreticisi ve tüketicisi olan Çin’in de stratejik önemi nedeniyle stoklarını artırıp artırmayacağının izlenmesi gerektiğini ifade etti.

SHFE’ye bağlı depolarda izlenen bakır stokları, 11 Temmuz itibarıyla haftalık %4 düşüşle 81.462 tona geriledi.

SHFE'de alüminyum %1,45 düşüşle 20.415 yuan/ton oldu. Kalay %0,41 artarken, çinko %0,67, kurşun ise %0,12 oranında düştü.

LME alüminyum %0,69 gerileyerek 2.585 dolara indi. Kurşun %0,45 düşüşle 2.012,5 dolar, Çinko %0,13 düşüşle 2.735 dolar, Kalay %0,15 artışla 33.700 dolar ve Nikel %0,08 artışla 15.210 dolar seviyesinde işlem gördü.