Demir cevheri, Çin'deki kısıtlamalarla yükselişte

Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli kontratları %2,36 artışla ton başına 801 yuana ulaşırken, Singapur Borsası'nda ise %1,06'lık bir artışla ton başına 104,6 dolara çıktı. Tangshan bölgesindeki çelik tesislerinin, 3 Eylül'de düzenlenecek askeri geçit töreni öncesinde hava kalitesini iyileştirmek amacıyla 25 Ağustos'tan itibaren operasyonlarını durduracağı bildirildi.

Bu kısıtlamaların yanı sıra, Avustralya ve Brezilya'dan yapılan demir cevheri sevkiyatlarında haftalık bazda %1,5'lik bir düşüş yaşanması da fiyatları destekledi. Çin'de Temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin üzerinde %3,6 oranında düşüş göstermesine rağmen, demir cevheri piyasasındaki arz endişeleri ağır bastı. Öte yandan, aşırı üretim denetimleri nedeniyle koklaşabilir kömür ve kok fiyatları önemli ölçüde artış gösterdi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören çelik göstergeleri de genel olarak yükselişle kapandı; inşaat demiri %0,96, sıcak haddelenmiş rulo %1,4, tel çubuk %1,16 ve paslanmaz çelik %0,38 değer kazandı.