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Ons altın yatay seyrini devam ettiriyor

Fed'in gelecekteki faiz indirimleri konusunda temkinli davranması sonrasında ons altın dar bir alanda hareket ederek, İsrail-İran çatışmasının etkilerini izlemeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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Ons altın yatay seyrini devam ettiriyor
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Ons altın bu sabah 3368-3388 dolar aralığında dalgalanırken, şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 3372,68 dolardan işlem görüyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "İsrail-İran çatışmasında bir sonraki adımları beklerken altın mütevazı bir sıçrama yaptı. Eğer ABD çatışmaya doğrudan müdahil olmaya karar verirse bu jeopolitik riskleri artırabilir" dedi.

Trump'ın ABD'nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması konusunda karışık sinyaller vermesi de altın fiyatının dar aralıkta sıkışmasında etkili.

Analistler, ons altın için destek olarak 3348 doları, direnç olarak 3402 doları işaret etmeye devam ediyorlar. Bu destek veya dirençlerin kırılması halinde fiyatların aşağıda 3324 ve 3294 dolara, yukarıda 3421 ve 3437 dolara gidebileceği öngörülüyor.

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