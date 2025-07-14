LME'de bakır fiyatı artan stoklarla birlikte düştü

Bakır fiyatları, Londra Metal Borsası (LME) onaylı depolardaki stok artışı ve ABD dolarının güçlenmesinin satışları tetiklemesiyle pazartesi günü geriledi. Ancak Çin'den gelen beklentilerin üzerindeki kredi verileri kayıpları sınırladı.

LME’de referans bakır fiyatı yüzde 0,7 düşüşle metrik ton başına 9.594 dolara geriledi ve 9.565 dolar olan 100 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde işlem gördü. LME'deki toplam bakır stoğu 109.625 tona yükseldi. Ancak tüccarlar, teslimat için ayrılmış ancak daha sonra tekrar takas edilebilir hale getirilmiş (re-warranted) 26.000 tondan fazla bakıra odaklandı.

Bu hareket, Başkan Trump’ın 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde açıkladığı yüzde 50’lik bakır ithalat vergisinin ardından geldi. Sektör oyuncuları bu tür önlemlerin yıl sonuna doğru gelmesini bekliyordu ve Asya'dan ABD'ye sevkiyat için yeterli zaman kalmadı.

Artan arz, vadeli bakır kontratları arasında spot ve üç aylık fiyat farkını 50 dolara çıkararak 23 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

Öte yandan, Çin’de toplam sosyal finansman Haziran’da yüzde 8,9’a yükselerek kredi teşviklerinin talebi desteklediğini gösterdi. Çin’in bu hafta açıklayacağı konut fiyatları, sanayi üretimi ve GSYH verileri, bakır talebine dair daha fazla ipucu sunacak.

Diğer LME metalleri de düşüşteydi. Alüminyum, çinko, kurşun ve nikel yüzde 0,7 gerilerken, kalay 33.625 dolarda sabit kaldı.