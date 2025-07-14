Gümüşte yükseliş sürüyor

Spot gümüş fiyatları bu sabah ü yüzde 1,7 artışla ons başına yaklaşık 39,04 dolara yükseldi ve beyaz metalin yılbaşından bugüne kadarki kazancını yaklaşık yüzde 35'e çıkararak altının yüzde 28'lik yükselişinin oldukça önüne geçti.

Ralli, artan endüstriyel talep ve jeopolitik ticaret gerilimleri arasında gümüşün artan cazibesini vurguluyor.

Tongguan Jinyuan Futures analistleri, gümüşün hem değerli hem de endüstriyel bir metal olarak ikili rolünün yükselişe neden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getireceğini açıklaması, üreticiler daha pahalı olan bakıra alternatifler ararken gümüşün yükselişine ivme kazandırdı.

"Gümüş, elektronik ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde giderek daha uygun bir ikame olarak görülüyor" diyen analistler, talepteki artışın daha önceki piyasa yumuşaklığından keskin bir geri dönüşe işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Gümüş fiyatlarında süregelen güç, yatırımcıların hem ekonomik büyümeye hem de güvenli liman değerine bağlı emtia ilgisini yansıtıyor. Analistler, endüstriyel kullanıcılar ve yatırımcıların talebi artırmaya devam etmesiyle gümüşün yukarı yönlü seyrini sürdürmesini bekliyor.